TJAM divulga classificação preliminar de seleção de estágio em Direito para Manaus

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou a Classificação Preliminar da Seleção Pública de Estágio de Nível Superior em Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Capital), após a realização do Curso de Formação.

Os resultados estão no Edital n.º 05/2023 – SPED2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira (28/06), da página 18 a 26 do Caderno Administrativo.

A classificação leva em consideração o somatório de pontos no aproveitamento do curso e, para desempate, observou sucessivamente os critérios de maior nota nas disciplinas de: Rotinas Cartorárias (Nota RC), Introdução ao Sistema de Automação do Judiciário (Nota SAJ), e Habilidades de Raciocínio Lógico e Interpretação (Nota HRLI); e maior idade.

Os estudantes que não alcançaram o mínimo de 80% de aproveitamento no curso de formação (20 acertos) não foram classificados.

Em relação ao resultado, os candidatos que quiserem interpor recurso terão o prazo de dois dias úteis a contar da sua publicação do edital para fazê-lo, exclusivamente pelo formulário disponível no endereço https://bit.ly/sped2023-recurso, devidamente fundamentado com o certificado de conclusão do curso de formação emitido pelo ambiente virtual de aprendizagem da Escola Judicial e outros documentos que comprovem suas alegações.

O resultado do julgamento dos recursos será divulgado juntamente com a Classificação Definitiva da seleção no Diário da Justiça Eletrônico e no portal TJAM, dos quais não caberão novos recursos administrativos.

