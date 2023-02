TJAM convoca mais 50 candidatos aprovados em seleção para estágio na área do Direito

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou nesta sexta-feira (17/02) a convocação de mais 50 candidatos aprovados na Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito, para atuação em unidades judiciais da capital. Essa é a nona chamada referente ao processo seletivo realizado em 2022 e contempla aprovados, exclusivamente, para as vagas de ampla concorrência.

Estão sendo convocados os candidatos classificados da 370.ª a 421.ª posições no certame, cujos nomes podem ser identificados na Lista de Classificação Geral, disponibilizada junto ao Publicado no Diário da Justiça Eletrônico desta sexta, com o Edital TJAM n.º 12/2023-SPED, que pode ser consultado a partir da página 25 do Caderno Administrativo.

Os convocados devem enviar os documentos necessários à admissão no período de 27/02 a 03/03, o que deve ser feito de forma remota (para o e-mail [email protected]). A relação de documentos e as orientações para o envio – incluindo do Termo de Compromisso de Estágio – também constam no edital.

A Segep/TJAM reforça que não serão admitidos os estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3.º período ou o equivalente para instituições de ensino superior que adotam o regime anual, bem como com coeficiente de rendimento inferior a 8, ainda que classificados e convocados na seleção de estágio, em respeito ao item 6.8. do Edital TJAM 01/2022 SPED (de abertura do certame).

Encontro de Integração e Orientação

Os estudantes chamados para admissão estão convidados a participar do “Encontro de Integração e Orientações”, que será realizado no dia 27 deste mês de fevereiro, pela plataforma Google Meet, das 9h até 11h (horário de Manaus), por meio do link da videochamada: meet.google.com/bve-giif-mpw

Com informações do TJAM