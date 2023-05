TJ-AC mantém prisão preventiva de pessoa suspeita de assaltar família

Uma pessoa que supostamente estaria envolvida em um roubo majorado, teve negado o pedido de liberdade provisória. A decisão é assinada pelo desembargador Elcio Mendes e está publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

No processo é relatado que o suspeito junto com outra pessoa teria rendido uma família, empregando violência, ameaça e agredindo uma das vítimas com uma faca. Os suspeitos teriam subtraído dinheiro, objetos e um carro, que foi encontrado queimado.

A defesa do suspeito questionou o procedimento do reconhecimento utilizado para a situação, que, segundo os advogados, pode gerar erros graves. Conforme, narrou a defesa, o homem foi preso com base em reconhecimento fotográfico.

Após analisar os elementos nos autos, o desembargador não verificou pressupostos para autorizar a liberdade do suspeito. O magistrado ainda registrou que a controvérsia levantada pela defesa do homem deve ser analisar no julgamento definitivo do feito pela Câmara Criminal.

“Portanto, a controvérsia, embora relevante, deve ser analisada quando do julgamento definitivo pelo Colegiado”, escreveu Elcio Mendes.

Com informações do TJ-AC