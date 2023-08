TCE-AM realiza seminário internacional sobre clima com presença de ministros do STF e STJ

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza nesta segunda-feira (21) o Seminário Internacional “Direito ao Clima, Direitos da Natureza, e Assembleias Cidadãs pelo Clima”. O evento reúne especialistas do Brasil e da Espanha na área ambiental, com a presença dos ministros André Mendonça (STF) e Reynaldo da Fonseca (STJ).

O evento acontecerá no auditório do TCE-AM e, além dos participantes presenciais, que terão tradução simultânea do espanhol para o português, terá transmissão ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram.

Com a temática central voltada para o desenvolvimento sustentável e direitos fundamentais, o seminário reunirá renomados especialistas nacionais e internacionais no campo do direito ambiental e público. A participação de ministros, professores e acadêmicos proporcionará debates ricos e profundos sobre as questões jurídicas que permeiam os desafios contemporâneos da sustentabilidade e da proteção dos direitos humanos.