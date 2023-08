Suspeito de mando ao atentado de morte à médico no Vieiralves será ouvido hoje em Custódia

Por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz Anésio Rocha Pinheiro, da Central de Inquérito, devidamente cumprido pelo Delegado Adriano Félix Claudino da Silva, será ouvido hoje em audiência de custódia no fórum Henoch Reis o suspeito de haver encomendado a morte do médico Renato Morais da Silva. O atentado ocorreu no dia 22 de agosto, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus. A polícia ainda realiza diligências para prender o executor do atentado, o nacional Fábio Wenderson Tavares dos Santos, que é considerado foragido.

Segundo a polícia os fatos ainda seguem em investigação para a obtenção de maiores esclarecimentos. Porém, se pode elucidar, até então, que o irmão de Romário, Rogelio, antes do atentado, esteve internado no hospital 28 de Agosto, em Manaus e foi à óbito. A ordem do crime partiu do fato de que o mandante teria feito a conclusão de que o médico fora o responsável pela morte do irmão. Rogelio apresentou um quadro de tuberculose e de problemas psiquiátricos.

Nessas circunstâncias, o paciente fugiu do hospital, mas teria informado à família que havia recebido alta médica. ‘Se o médico não houvesse dado alta a Rogélio este não teria morrido’. Uma suposta vingança, então, o motivo do atentado à vida do médico. O médico teve que se submeter a uma cirurgia para retirar a bala alojada em seu corpo.

Romário segue para ser ouvido em audiência de Custódia que será realizada a partir das 14 horas de hoje no Fórum Henoch Reis. A audiência não se destina a analisar motivos para que o suspeito se mantenha ou não preso, uma vez que o mandado de prisão foi expedido por juiz da mesma categoria hierárquica do que presidirá a Custódia. Se destina apenas a avaliar se a execução da prisão se pautou pelo cumprimento de seus requisitos legais. Não há informações de que durante a prisão o acusado tenha sido submetido a constrangimentos que possam anular a execução do mandado.

Processo nº -587257.39.2023.8.04.0001