STJ definirá se empresa pode parcelar dívida de ICMS à perder de vista

O STJ julga nessa semana o pedido de uma empresa que pretende pagar dívidas de ICMS com o Estado do Rio de Janeiro, mas quer parcelar e que esse parcelamento corresponda a apenas 2% do seu faturamento bruto. A Procuradoria do Estado do Rio não aceita a proposta.

Segundo os procuradores, o desembolso mensal de somente 2% do faturamento bruto da empresa, no bico do lápis, levaria a uma dívida infinita, à perder de vista, o que não é razoável e tampouco proporcional. A dívida, nesse andar, somente terminaria de ser paga no ano de 4.105. A dívida, hoje, sem os juros incidentes, tem o total de R$ 1,2 bilhão.