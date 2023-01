Servidores do Judiciário de SC têm benefício para cursar pós-graduação em Direito

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) oferece aos servidores bolsas de estudos com 70% de desconto para os cursos preparatórios ao concurso público e pós-graduação da magistratura na Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina (Esmesc). O benefício é concedido apenas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que ingressaram no quadro de pessoal por concurso público.

Com o benefício, o TJSC visa o aperfeiçoamento acadêmico dos servidores para lidar com as exigências impostas pela rotina forense. A Esmesc está com matrículas abertas para os cursos Conteúdos Jurídicos e Práticas Jurídicas, que, além de prepararem o aluno para o concurso da magistratura, têm a possibilidade de certificação como pós-graduação com os títulos de especialista em Direito Público e Direito Aplicado, respectivamente.

O curso Conteúdos Jurídicos tem por objetivo despertar a vocação para a magistratura. Ele oferece preparação para o concurso público ao aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação. Práticas Jurídicas é o curso ideal para quem já quer começar a praticar com vistas nas demais fases do concurso ou aprender a enfrentar a rotina jurisdicional, como na elaboração de sentenças e na preparação para a prova oral.

Com informações do TJSC