Sem que o lançamento dos débitos do IPTU em dívida ativa preceda de notificação há ilegalidade

É cabível o uso do mandado de segurança em matéria de direito tributário como no caso examinado pela Desembargadora Vânia Maria Marques Marinho, do TJAM. A decisão confirmou o acerto da juíza Ana Maria de Oliveira Diógenes, da Vara da Dívida Ativa Municipal, que deferiu, contra o Município, um pedido de anulação da inscrição de dívidas referente a lançamentos de IPTU- Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana, por se entender que o ato administrativo foi formalizado sem que se proporcionasse ao autor a possibilidade de discutir a inscrição da dívida, por não ser notificado do lançamento.

No caso concreto o autor pediu a declaração de nulidade do ato administrativo de inscrição em dívida ativa referente a IPTU, pedindo a retomada do processo administrativo aos trâmites regulares, alegando a necessidade de efeito suspensivo dos efeitos da decisão administrativa dos lançamentos tributários com o fim de reaver o direito à interposição de recurso voluntário, uma vez que sequer houve notificação do ato combatido.

O autor também pediu que fosse determinada a expedição de uma certidão positiva de débitos tributários, com efeitos de negativa, a fim de que comprovasse sua regularidade perante órgãos aos quais precisaria demonstrar essa condição. Os pedidos foram deferidos.

Ao confirmar a decisão de primeira instância, as Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça manteve a decisão em todos os seus efeitos, reconhecendo que o autor não foi cientificado dos lançamentos, realizados de forma unilateral pela administração pública, o que viola princípios de natureza constitucional, mantendo-se a segurança obtida na esfera judicial.

Processo nº 0649128-22.2018.8.04.0001

Leia a decisão: