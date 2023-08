Sem flagrante ilegalidade em questões de concurso, justiça não atende mandado de segurança

Não é viável o exame do acerto técnico de questões de prova de concurso e das respostas emitidas pela Banca Examinadora por meio de Mandado de Segurança . A via estreita do procedimento é sumária, não admitindo dilação probatória. No caso concreto o interessado colacionou doutrina e jurisprudência e pediu a declaração de nulidade de algumas questões de provas elaboradas pela Banca Examinadora do último concurso do Amazonas para Delegado de Polícia. O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, ao negar o pedido do interessado, firmou pela inocorrência das ilegalidades apontadas.

A Banca Examinadora de Concurso, ao elaborar uma prova, questões e respostas em harmonia com o edital que norteia o concurso pratica ato administrativo cujo exame pelo poder Judiciário é permitido desde que esse ato revele flagrantes absurdezas derivadas de ilegalidades ou até de inconstitucionalidade. Afora essas circunstâncias, mormente pela via do Mandado de Segurança , não cabe ao Judiciário adentrar no exame desses procedimentos.

“Não é possível proceder, subjetivamente, ao exame do acerto na formulação das perguntas, bem assim, das respostas indicadas como certas pela Banca Examinadora, para determinar qual seria o item correto de acordo com a jurisprudência, doutrina e a literatura especializadas, ou se existe mais de uma resposta correta ou nenhuma, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade para realizar análise doutrinária e jurisprudencial das respostas”.

O interessado havia participado do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil de 4ª Classe do Estado do Amazonas e alegou que algumas das questões não possuíam resposta correta ou tinham conteúdos não previstos no edital. Na origem do conhecimento do pedido, o juiz Paulo Fernando de Brito Feitoza denegou o pedido, por não entender pelas ilegalidades indicadas. A sentença foi mantida na íntegra.

Processo nº 0671998-22.2022.8.04.0001

Leia a ementa: