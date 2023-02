Se depender de Gleisi Hoffmann não haverá sobretaxa de impostos na gasolina em março

A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse que a retomada dos impostos sobre combustíveis só pode ser feita após a mudança na política de preços da Petrobrás. Sem a renovação esperada no Conselho de Administração da estatal, será impossível tratar desse assunto, destacou a parlamentar.

As declarações da petista vão na contramão do que preconiza Fernando Haddad. Para o Ministro da Fazenda a reoneração da política de combustíveis, com a volta da cobrança de impostos federais a partir de março, conforme prevê uma medida provisória atualmente em vigor.

Gleisi enfatizou que não é contra a política taxar combustíveis, mas fazer isso agora seria penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha política.