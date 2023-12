Réu é condenado a sete anos de prisão por tentativa de homicídio duplamente qualificado

O Tribunal do Júri do Gama condenou Kayro Paiva da Silva a sete anos, dois meses e 12 dias de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu na noite do dia 31 de março de 2023, no interior de um bar situado no Setor Leste do Gama/DF.

Na análise do caso, a Juíza Presidente do Júri verificou que o réu possui duas condenações por crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado. A magistrada ainda pontuou as circunstâncias do crime, cometido em estabelecimento comercial em pleno funcionamento. “Tais circunstâncias são daquelas que além de prejudicar a atividade comercial do respetivo estabelecimento, é capaz de causar temor e elevar o sentimento de insegurança na população local, o que se reveste de grave prejuízo social”, disse a julgadora.

Sendo assim, de acordo com a magistrada, Kayro não poderá recorrer em liberdade, uma vez que “o crime a que restou condenado é de extrema gravidade, pois doloso contra a vida”.

Processo: 0703973-35.2023.8.07.00047

