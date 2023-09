Quatro homens são condenados a penas de mais de 200 anos por homicídio

Em sessão do Tribunal do Júri realizada na comarca de Joinville, quatro homens foram condenados a um total de mais 200 anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (tentados e consumado), de integrar organização criminosa e de porte e posse ilegal de armas. Individualmente, as penas variaram de 44 a 71 anos de reclusão.

Um quinto acusado, que respondia apenas pelos crimes de integrar organização criminosa e porte ilegal de armas, foi absolvido. Aos réus foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo os autos, no dia 2 de abril de 2021, os homens atiraram contra quatro pessoas que estavam reunidas na calçada, em frente a uma casa. As vítimas conseguiram fugir. No dia seguinte, fizeram disparos em uma praça contra duas vítimas, que foram levadas para o hospital e também sobreviveram. No terceiro dia, desferiram disparos de arma de fogo contra mais duas vítimas em frente a um posto de saúde. Uma pessoa escapou, mas a outra não resistiu e morreu (Processo n. 5016480-73.2021.8.24.0038).

