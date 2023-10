Promotor obtém prisão preventiva de homem que transportava quase meia tonelada de maconha

Na manhã desta quinta-feira (5/10), o promotor de Justiça Fernando Rodrigo Garcia Felipe e a oficial de Promotoria Andressa Bertoni acompanharam a incineração de quase meia tonelada de maconha em Riolândia. A droga estava sendo transportada em um automóvel de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Um homem, que estava na posse do entorpecente, foi denunciado pela Promotoria por crime de tráfico interestadual. A pedido de Felipe, o Judiciário converteu a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva.

De acordo com a denúncia, a substância ilícita saiu do Centro-Oeste e foi levada até Paulicéia, já em São Paulo, por uma pessoa ainda não identificada. No município paulista, o responsável inicial pelo transporte desistiu de concluir o trajeto e abandonou o veículo em um canavial. O denunciado, que foi procurado por um agiota da capital sul-matogrossense, aceitou a proposta de levar a droga de Paulicéia até Ribeirão Preto em troca da quitação de dívidas.

Agora, o homem pode responder de acordo com o artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Com informações do MPSP