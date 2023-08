Procurador-Geral de Justiça é homenageado com o título de Cidadão de Manaus

Em sessão solene realizada nesta quarta-feira, 09/08, o Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, foi agraciado com o título de Cidadão de Manaus. O evento teve lugar na sede da Câmara Municipal de Manaus (CMM), situada no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste da cidade.

A ocasião reuniu diversas autoridades locais, representantes dos poderes municipais e estaduais, bem como Membros e servidores do Ministério Público do Amazonas (MPAM), se destacando como um tributo significativo à dedicação e ao comprometimento demonstrados pelo PGJ.

“É com imensa alegria e profundo sentimento de honra que recebo o título de Cidadão Manauense. Sinto-me imensamente grato por todas as oportunidades que esta terra generosa me proporcionou ao longo dos anos. Em contrapartida, dedico-me diariamente a oferecer o meu melhor em prol da população de Manaus”, afirmou Alberto Nascimento em seu discurso emocionado.

O Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, foi condecorado com a honraria pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal de Manaus, Vereador Caio André, em reconhecimento ao trabalho empreendido em prol do aprimoramento do sistema de justiça e do bem-estar dos cidadãos do Amazonas.

“Dr. Alberto, em sua posição no Ministério Público, como guardião da Lei e, agora, à frente da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, em seu segundo mandato, é evidente o quão querido e respeitado o senhor é entre seus colegas. Sua responsabilidade e dedicação para com a evolução dos trabalhos do MPAM são notáveis. Parabéns! É com imensa alegria e profunda honra que estamos aqui concedendo esta merecida honraria a Vossa Excelência, meu amigo”, ressaltou o Presidente da CMM, Vereador Caio André.

As palavras de Beth Azize, magistrada e ex-Deputada Federal, emocionaram a todos ao relembrar a infância do Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. “Uma das pessoas homenageadas nesta ocasião, eu segurei esse bebê nos meus braços e o batizei na Paróquia de Itacoatiara.

Naquela época, jamais poderia ter imaginado que aquele pequeno ser nascido em uma cidade humilde, mas abençoado com um pai de visão extraordinária, viria a se tornar o Dr. Alberto Rodrigues, o atual Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas”, compartilhou Azize.