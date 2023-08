TCE-AM nomeia quatro novos servidores aprovados no concurso público de 2021

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) nomeou quatro novos servidores aprovados no concurso público de provas de 2021. As nomeações foram publicadas na edição dessa quarta-feira (10) do Diário Oficial Eletrônico (DOE), conforme regulamentação interna e legislação vigente.

Os cargos são de Auditor Técnico de Controle Externo nas áreas de Ministério Público de Contas A, Auditoria Governamental A e Obras Públicas A. A seleção foi homologada em dezembro de 2021 pelo Tribunal Pleno.

Foram nomeados Giovanna Montellato Storace Rota, Marina de Siqueira Campos Rebouças e Yara Maués Batista para o cargo de Auditoria Governamental, além de Paulo Henrique Gomes Araújo para o cargo de auditor de Obras Públicas.

Os nomeados deverão apresentar a documentação necessária, conforme orientações do edital, para análise de requisitos de posse. Avaliações de aptidão física e mental também serão realizadas. O TCE-AM reforça seu compromisso em manter a qualidade dos serviços de controle e fiscalização com a adição dos novos servidores.

Com a nomeação dos novos servidores, o TCE-AM chegará ao total de 66 novos servidores atuando na Corte de Contas via concurso público.

Posse

Para efetivar a posse no Tribunal de Contas, os nomeados receberam instruções específicas através do DOE. Eles devem comparecer à Diretoria de Recursos Humanos do TCE-AM, localizada na Avenida Efigênio Sales, n.º 1155 – Parque 10, no horário das 8:00h às 12:30h, portando a documentação original e suas respectivas cópias, conforme estabelecido no DOE.

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou inicialmente 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios.

Com informações do TCE-AM