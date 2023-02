Previsão de liberação sobre o cartão de vacina de Bolsonaro é até o fim de semana

A Controladoria-Geral da União (CGU) vai retirar o sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O conteúdo do cartão deve ser repassado para quem fez o pedido de Lei de Acesso à Informação (LAI) para o Ministério da Saúde. A estimativa é de que a informação seja liberada até o fim da semana.

Entre alguns dos sigilos que serão analisados, estão os temas de segurança pública e informações pessoais, todos impostos durante o governo de Jair Bolsonaro. A análise dos processos ocorre após um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia da posse, que pede a revisão dos sigilos de 100 anos impostos pelo governo do ex-presidente. Detalhes sobre essas liberações são aguardadas.