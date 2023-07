Preso que mantinha e transportava drogas em pavilhão tem recurso negado

Os desembargadores que integram a Câmara Criminal do TJRN não acataram a apelação, feita pela defesa de um homem, que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no artigo 33, combinado ao artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/2006, em uma pena de oito anos, seis meses e dois dias de reclusão e 244 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A peça defensiva pediu pela absolvição quanto ao crime de tráfico majorado e, alternativamente, na primeira fase da dosimetria, o afastamento da atribuição negativa do vetor judicial dos antecedentes e a adoção do regime inicial semiaberto.