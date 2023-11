Pleno do TJAM define vaga de juiz para TRE/AM e remoção de juízes entre comarcas do interior

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou na sessão de terça-feira (14/11) a votação em processos administrativos para preenchimento de vaga no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) e de vagas em comarcas do TJAM no interior do estado.

Como membro substituto do TRE/AM na classe de magistrados – juiz de direito foi escolhida a juíza Anagali Marcon Bertazzo, que irá ocupar a vaga decorrente do fim do primeiro biênio do juiz Ronnie Frank Torres Stone, a ocorrer em 16/12.

Ao julgar os pedidos para as comarcas do TJAM, o colegiado decidiu remover, para a 1.ª Vara da Comarca de Iranduba (Edital n.º 43/2023), a juíza Larissa Padilha Roriz Penna, por merecimento.

Para a Comarca de Codajás (Edital n.º 48/2023), foi removido o juiz Hercílio Tenório de Barros Filho, por antiguidade.

Para a Vara Única de Boa Vista do Ramos (Edital n.º 50/2023), foi removida a juíza Renata Tavares Afonso Fonseca Costa, também por antiguidade.

Para a 2ª Vara da Comarca de Itacoatiara (Edital n.º 51/2023), por merecimento, foi aclamada a juíza Mychelle Martins Auatt Freitas.

Para a 3.ª Vara de Itacoatiara (Edital n.º 52/2023), foi removida a juíza Naia Moreira Yamamura, por antiguidade.

Para a 3.ª Vara de Parintins (Edital n.º 53/2023), foi removido o juiz Otávio Augusto Ferraro, por merecimento.

Para a Comarca de São Paulo de Olivença (Edital n.º 54/2023) foi removido o juiz Daniel do Nascimento Manussakis, por antiguidade.

Depois da votação realizada, os resultados dos processos de remoção serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico. Outras vagas anunciadas em editais no mesmo período para unidades judiciais do interior não foram preenchidas, porque não receberam inscrições ou por desistência de pedidos. Com informações do TJAM