Pleno do TCE-AM aprecia 158 processos na sessão desta terça-feira (11)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se reúne nesta terça-feira (11), às 10h, para o julgamento de 158 processos durante a 23ª Sessão Ordinária. A reunião plenária terá a apreciação de 31 prestações de contas de gestores e ex-gestores de órgãos jurisdicionados à Corte de Contas.

A sessão contará com transmissão ao vivo pelos perfis do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceamazonas) e Instagram (@tceamazonas), e será conduzida pela vice-presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins dos Santos.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após pedido de vista dos membros do Pleno, possui dez processos em pauta, já a pauta do dia terá 148 processos.

Estarão em pauta as contas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), referentes ao exercício de 2019, de responsabilidade de Marcelo Magaldi Alves; da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), da gestão de 2017, de responsabilidade de Antônio Gilson de Souza; do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade de Daniel dos Santos e Silvio Romano Junior, entre outros.

Ainda serão julgados 33 recursos de gestores que tentam modificar decisões proferidas pelo Pleno da Corte de Contas. Também estarão em pauta 51 representações, 17 embargos de declaração e 12 tomadas de contas.

Com informações do TCE-AM