Perícia levanta causas de explosão em clube de tiros em Manaus com quatro mortes

O Instituto Médico Legal do Amazonas-IML, fez a remoção dos corpos das vítimas do acidente decorrente de explosão em clube de tiros em Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na área em que eram realizados os treinamentos. Os quatro mortos tiveram os corpos carbonizados. O acidente também deixou um ferido. Somente após o levantamento da cadeia de custódia, por meio de perícia técnica, as causas do acidente poderão ser demonstradas. Há indícios de vazamento de gás no ambiente.

Foram identificados pelo IML os corpos de Nardier Pinheiro de Araújo e sua esposa, Ursula Rodrigues Macedo de Araújo, donos do local, além de dois funcionários, identificados apenas por Dangelo e Francisco. Mairkon Alves, de 30 anos, teve 90% do corpo queimado, e foi socorrido pela Samu, se encontrando no Hospital 28 de Agosto.