Extremistas liberados após ataques em Brasília devem ter nomes divulgados decide justiça

A Ordem dos Advogados do Brasil pediu e a justiça de Brasília concedeu ordem para que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgue a lista dos radicais bolsonaristas presos no domingo, dia 08 de janeiro e posteriormente liberados após audiência de custódia.

O objetivo é evitar tumulto na entrada das unidades prisionais, pois 1.395 pessoas foram presas em decorrência dos ataques ocorridos no último domingo, no Distrito Federal. A hipótese prevista e que pretenda ser evitada é que a não divulgação desses nomes leve apoiadores e familiares dos detidos às portas de unidades em busca de informação.