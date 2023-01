Paulo Pimenta, da Secom, anuncia criação da ‘rede de defesa da verdade’ pelo Governo Lula

Sem dar detalhes sobre o que seja a intenção do governo quanto ao que se denomina ‘rede de defesa da verdade’, o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, fez o anúncio, neste domingo, da criação, pelo Governo Lula, desse novo instrumento governamental que integrará a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. A ideia é trabalhar no sentido oposto da estrutura montada por Bolsonaro, com recursos públicos que impulsionaram as ‘fake news’ e ‘discursos de ódio’ do ex-presidente.

Para o Ministro, ao lado de Bolsonaro, foi mantido pelos cofres públicos ‘uma máquina de comunicação que esteve no centro da estratégia de poder do ex-presidente’. O propósito indica ser o de criar mecanismos em defesa da Constituição e do Estado de Direito, com compreensão voltada para o setor da comunicação. A nova estrutura irá procurar, segundo Pimenta, a rebater a mentira, e construir a verdade. Não há maiores detalhes.