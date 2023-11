Passarela inaugurada terá parte da manutenção mantida pelo TCE-AM

Inaugurada na manhã desta quinta-feira (16), em cerimônia realizada no museu do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a passarela que facilitará a travessia de servidores e moradores do entorno terá parte da manutenção, em especial relacionada à limpeza da construção, mantida pela Corte de Contas amazonense.

O anúncio foi feito em conjunto pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na presença do presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, no momento do descerramento da placa em alusão à inauguração da passarela. Já parte elétrica, em especial em relação à manutenção dos dois elevadores, ficará a cargo da Prefeitura de Manaus.

“Agradecemos ao município de Manaus por ter se sensibilizado com um pleito antido do TCE sobre uma solução que passava necessariamente por uma passarela para o trânsito e para a travessia em um local de grandes fluxos”, comentou o conselheiro-presidente Érico Desterro ao destacar o grande fluxo de pessoas no entorno da Corte de Contas:

“Não é apenas para os funcionários do TCE, mas para os usuários de um órgão público que é frequentado todos os dias por inúmeras pessoas. Tenho absoluta certeza que toda a comunidade ganha, todo mundo que precisa atravessar a Efigênio Sales nesse ponto será beneficiado”, concluiu o presidente.

A passarela conta com estrutura metálica pré-moldada, além de contar com elevadores para garantir acessibilidade a todos que desejam fazer a travessia da avenida. O semáforo instalado na via deve ser desativado, já a faixa de pedestre será desativada quando as obras de alargamento do sentido centro-bairro da avenida tiverem sido concluídas.

Com informações do TCE-AM