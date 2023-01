Onda de demissões de fardados demonstra o aumento da desconfiança de Lula sobre os militares

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a cada dia publica uma portaria com a demissão de militares. No dia 18, ontem, quarta-feira, o Palácio do Planalto exonerou 13 militares do GSI- o Gabinete de Segurança Institucional. O órgão é responsável pela proteção do presidente e do Palácio do Planalto.

A nova leva de dispensa foi publicada no Diário Oficial da União um dia após o governo ter dispensado 40 militares que trabalhavam no Palácio da Alvorada- além de outros fardados de áreas diversas do governo.

Há um forte reflexo de atitudes governamentais que demonstram, inclusive, que Lula está embarcando na linha de raciocínio de petistas que consideram que militares, junto ao presidente, são considerados, inclusive, fator de risco à própria segurança física do Comandante em Chefe das Forças Armadas. O Governo, admita ou não, passa por um período crítico, mormente com o enfrentamento das questões internas com as Forças Armadas.