OAB será provocada sobre afastamento de advogados que participaram de atos golpistas

Os advogados Soraia Mendes, Renata Amaral e Marili Quadros, que comandam o grupo Ordem Democrática, vai pedir ao Conselho Federal da OAB que afaste dos seus quadros os profissionais que tenham participado dos atos antidemocráticos do último domingo, na capital federal.

Golpistas invadiram o Congresso, no último domingo, em Brasília, e o grupo se coloca à disposição do Ministério Público para contribuir como assistentes de acusação. De então, anunciaram que irão pedir a Beto Simonetti que determine, após regular processo apuratório, que afaste advogados que porventura tenham de alguma forma integrado as manifestações golpistas.