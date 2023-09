OAB cumprimenta advogadas em lista tríplice ao TSE

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) cumprimenta as advogadas Marilda Silveira, Daniela Borges e Vera Lúcia Santana Araújo por integrarem a lista tríplice formada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para o preenchimento da vaga de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na classe de juristas.

A OAB acredita que esse processo é um marco importante para democracia e a consolidação do Estado de Direito e, para isso, é crucial a indicação de juristas de alta competência para os tribunais superiores. A OAB destaca, em especial, a presidente da OAB-BA, Daniela Borges, cuja trajetória na advocacia tem sido marcada pela defesa das prerrogativas da profissão e pela defesa do Estado Democrático de Direito.

A Ordem faz votos de que a escolhida pela Presidência da República contribua com o desenvolvimento do sistema de Justiça, sempre respeitando a advocacia, que é a voz do cidadão.

Com informações da OAB Nacional