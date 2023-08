Núcleo Criminal da DPEAM retorna atendimentos presenciais

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) reinaugurou, nesta segunda-feira (14), o prédio do Núcleo Criminal. A unidade, localizada na avenida Umberto Calderaro, próximo ao Fórum Henoch Reis, no bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus, vai levar assistência e orientação jurídica gratuita, integral e humanizada às pessoas que estejam envolvidas em processos criminais. Com a nova estrutura, os atendimentos do Criminal passam a ser também presenciais, sem a necessidade de agendamento prévio.

“Essa é uma referência que nos orgulha bastante, porque quem nos procura é atendido no mesmo dia, seja no formato virtual ou agora com a possibilidade do atendimento presencial, em uma área estratégica e bem localizada (a poucos metros do fórum). Então, tudo contribui para que haja uma defesa técnica, efetiva e eficiente aos nossos assistidos”, afirmou o coordenador, defensor público Messi Elmer Vasconcelos Castro.

A solenidade foi presidida pelo defensor público-geral, Ricardo Paiva, e contou a participação da subdefensora-geral, Manuela Veiga Antunes, diretores e servidores da DPE-AM, além dos defensores que atuam no Núcleo.

“Aqui é uma unidade voltada exclusivamente para a área criminal. O prédio foi reformado, adaptado e ampliado, permitindo que aquelas pessoas ou familiares que possuem demandas criminais possam conseguir um atendimento não só por meio virtual, mas também o atendimento presencial, que é essencial para muitos assistidos. Com certeza, com mais esta conquista, ganha a Defensoria, mas sobretudo, ganha a população amazonense”, destacou o defensor geral.

Estrutura ampliada