Não era amor, era fraude. Vítima suporta prejuízo de R$ 150 mil

Mais um caso de estelionato sentimental tem registro na Polícia. Desta vez em Taguatinga, no Centro de Brasília, no 12º Distrito Policial. A vítima, uma mulher de 58 anos de idade. O golpe se deu por transferências que a mulher fez ao sedutor, que dela se tornou conhecido através das redes de internet.

O estelionatário se apresentou como um militar americano que, de início, narrou à vítima que era viúvo e passava por momentos de trauma após uma missão militar na Síria. Foram 10 dias de relação virtual, tempo suficiente para ocorrer o engodo em que a ofendida foi envolvida, ouvindo que o estelionatário tinha 80 mil dólares para receber, mas que estava sem dinheiro para arcar com taxas necessárias ao desembaraçamento do dinheiro.

A vítima, envolvida pelos enlaces do boa conversa, das promessas de amor e até de casamento, iniciou repasses ao falso militar, que somaram a importância de R$ 150 mil, e que é o todo que representa a soma dos valores transferidos.

O início da fraude, pelos meios virtuais, se deu com uma transferência de R$ 3 mil para o pagamento de uma taxa de liberação do procedimento, dito iniciado para o recebimento do dinheiro pelo falso militar. Nisso se deu até as promessas de casamento. A vítima relatou que o falso militar falava tudo o que ela queria ouvir. O caso está registrado na Delegacia do Distrito Federal, por iniciativa da própria ofendida que percebeu que tinha caído em um golpe.

Leia também: