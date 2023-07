Mulher que tentou matar por vingança uma adolescente com golpes de estilete é denunciada

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Junto à 2ª Vara Criminal da Capital (II Tribunal do Júri), denunciou, na sexta-feira (30/06), Greiceane da Conceição Silva pela tentativa de homicídio de uma adolescente no dia 22 de junho deste ano, em frente a uma escola no bairro Senador Vasconcelos. Ela responderá por homicídio tentado triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima).

De acordo com a denúncia, Greiceane atacou a vítima pelas costas, com múltiplos golpes de estilete, revelando uma brutalidade fora do comum “e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade”. Ainda segundo o MPRJ, o crime foi cometido por vingança, por supor que haveria um relacionamento com o seu ex-marido.

Ainda na sexta-feira (30/06), a promotora de Justiça Simone Sibilio se reuniu com a vítima e familiares para prestar informações sobre a denúncia , sobre o processo, os direitos das vítimas e todo acolhimento necessário. Ela também foi encaminhada ao Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV/MPRJ), onde uma equipe multidisciplinar acolhe e oferece atendimento psicológico e orientações necessárias.

Com informações do MPRJ