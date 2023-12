Mulher que matou o ex-namorado por ciúmes é condenada a mais de 14 anos de prisão

O Tribunal do Júri realizado em Pedro Afonso acatou as teses do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e condenou Kelliany Machado da Cruz a 14 anos e oito meses de prisão pelo assassinato de Alexandre Lucas Machado Martins, ocorrido na cidade em setembro de 2021.

Kelliany foi condenada por homicídio qualificado por motivo fútil e pelos crimes de violação de domicílio, durante a noite, e de dano qualificado, com violência à pessoa. Ela cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, mas terá o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu todo o processo também em liberdade.

Entenda o crime



Segundo a denúncia, o crime foi motivado por ciúmes. A vítima era ex-namorado de Kelliany, que naquela noite estava em uma festa e ao retornar para sua residência ligou para Alexandre que não lhe atendeu. Enfurecida e com ciúmes do atual relacionamento da vítima, ela foi até a residência dele, abriu o portão que apenas estava encostado e passou a discutir verbalmente com ele. Agredindo-o com arranhões, mordidas e golpes de faca, até que o atingiu no peitoral esquerdo.

Sangrando, Alexandre ainda tentou fugir do local, mas foi alcançado por Kelliane que o atingiu com mais um golpe de faca e depois voltou à casa dele e destruiu bens e pertences da vítima, como móveis, roupas e eletrônicos.

Depois de cometido o crime, ela usou o celular da vítima, se passou por ele para atrair a atual namorada, a fim de cometer o crime também contra ela, mas a namorada desconfiou.

Com informações do MPTO