Mulher é denunciada por matar o marido com uma facada

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) denunciou à Justiça a suspeita de matar o marido com uma facada em Curitibanos. O objetivo é que ela seja julgada e condenada pelo Tribunal do Júri por homicídio (crime descrito no artigo 121 do Código Penal).

A denúncia foi oferecida pelo Promotor de Justiça Raul Gustavo Juttel e já foi recebida pela Vara Criminal da Comarca de Curitibanos. Com isso, a mulher de 41 anos se tornou ré em uma ação penal. O crime aconteceu em 17 de abril deste ano, na rua João Popinhak, no bairro Getúlio Vargas, em Curitibanos. Segundo consta nos autos, o casal vivia uma relação conturbada em razão do vício por álcool e drogas alucinógenas. Conforme narra a denúncia, naquela noite de segunda-feira, a mulher saiu à procura do marido portando uma faca. Ela o localizou em um bar, decidiu acompanhá-lo em algumas doses e o esfaqueou na volta para casa. O golpe atingiu o tórax da vítima, provocando a morte por choque cardiogênico. A ré fugiu do local, mas foi encontrada e presa pela Polícia Militar momentos depois. Ela responde ao processo em liberdade, sob medidas cautelares, e está em tratamento contra a dependência química. Com informações do MPSC