MPRS denuncia por homicídio qualificado homem que matou secretário com soco na nuca

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em Gaurama denunciou na sexta-feira, 18 de agosto, um homem pelo assassinato de Luiz Roberto Mocfa, então secretário municipal de Indústria e Comércio de Carlos Gomes. Conforme o promotor de Justiça Miguel Germano Podanosche, em 6 de agosto de 2023, na Linha Lajeado Bonito, interior de Carlos Gomes, o acusado desferiu “violento soco contra a nuca da vítima”, causando, segundo o laudo de necropsia, “intensa hemorragia em região de cerebelo, fraturas de vértebras cervicais e sangramento abundante em canal medular cervical”. O óbito, de acordo com o mesmo documento, decorreu de “trauma raquimedular cervical”.

O homicídio foi qualificado como fútil, porque a vítima estava filmando, com seu celular, uma briga que acontecia em uma festa da comunidade local em que a família do denunciado estava envolvida, e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado surpreendeu o secretário pelas costas e, de inopino, desferiu o soco na nuca. O acusado está recolhido no Presídio Estadual de Erechim.

Com informações do MPRS