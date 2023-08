MPRR denuncia homem que matou ex-marido de sua companheira por ciúmes

O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Pacaraima, ofereceu denúncia em face de C. T.C., pelo crime de homicídio de Vanderley de Andrade, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime ocorreu no dia 18 de junho deste ano, na Vila do Trairão, distrito do município de Amajari. De acordo com a denúncia, C.T.C. matou Vanderley de Andrade com um tiro na cabeça, à queima-roupa, quando estavam em um bar.

Depois de matar a vítima, o denunciado fugiu, obrigando um homem, mediante grave ameaça com arma de fogo, a levá-lo até um lote em outra vicinal.

Para o MPRR, a materialidade e autoria do crime são evidentes.

“Ficou esclarecido que Vanderley, residente em Boa Vista, estava em Amajari para celebrar o aniversário de uma de suas filhas menores e foi assassinado por C.T.C. em razão de ciúmes, pois, a sua atual companheira era ex-esposa da vítima. Os laudos periciais evidenciaram que o disparo aconteceu com o cano encostado na nuca de Vanderley. Após o homicídio, C.T.C. tentando se esconder, constrangeu, com emprego da mesma arma, outra pessoa para transportá-lo até uma vicinal de difícil acesso”.

O Ministério Público ofereceu duas denúncias em face de C.T.C., a primeira pelo homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo a fixação de indenização mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para as menores, filhas órfãs de Vanderley. A outra, pelo constrangimento ilegal com utilização de arma de fogo, requerendo a fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a vítima constrangida, o homem que foi coagido a dar fuga ao denunciado.

Com informações do MPRR