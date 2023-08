MPAC obtém condenação de homem que matou mulher após ela reagir a estupro

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pelo promotor de Justiça Carlos Pescador, obteve êxito na condenação de Eronilson da Silva Gomes, acusado de matar Jacineide Ferreira de Lima de Oliveira após ela reagir a um estupro. O crime ocorreu na tarde do dia 23 de novembro de 2021, no Beco dos Bambus, em Rio Branco.

Segundo a denúncia do MPAC, a vítima, que estava de passagem pelo local, foi abordada pelo denunciado com o objetivo de manter relação sexual. Diante da recusa de Jacineide, Eronilson desferiu cerca de 29 golpes de faca em Jacineide, ocasionando sua morte. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu se desvencilhar e correr em busca de ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e caiu no chão.

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca acolheu a tese do MPAC e condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado devido ao motivo fútil e ao emprego de meio cruel, evidenciado pela extrema violência dos golpes de faca desferidos na vítima. Eronilson da Silva Gomes foi condenado a uma pena de 21 anos e 4 meses de reclusão.

Com informações do MPAC