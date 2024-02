MPF discute medidas para inibir práticas de racismo estrutural no setor da saúde

O Ministério Público Federal (MPF), representado pelo procurador da República Eduardo Benones, se reuniu com integrantes do Instituto Diversidade e Inclusão na Saúde (DIS) para debater e buscar soluções sobre as desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população negra. Eduardo Benones é coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, que atua, entre outras atribuições, para fortalecer as políticas públicas voltadas à proteção e promoção da igualdade racial.

No encontro do representante do MPF com a diretora de Diversidade e Inclusão do DIS, Bárbara Azeo, e do representante jurídico, Danilo Pontes, foram apresentados e discutidos números que refletem as dificuldades da população negra para acessar os serviços de saúde e como esse acesso é desigual para essas pessoas, desencadeado pelo racismo estrutural, por fatores socioeconômicos e barreiras culturais. Na conversa, foi apresentado ao MPF o trabalho da organização sem fins lucrativos, que inclui o incentivo e o auxílio à permanência na universidade de estudantes de medicina socialmente vulnerabilizados – negros, indígenas e periféricos. Segundo os integrantes do instituto, a falta de representatividade negra entre profissionais da saúde e de capacitação dos profissionais da área para lidar com especificidades raciais também são fatores críticos que perpetuam o racismo estrutural nesse setor.

Com informações do MPF