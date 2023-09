MPAM reforça fiscalização no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares

Com base na Recomendação n.º 100 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Ministério Público do Amazonas (MPAM) intensifica sua atuação no processo para escolha de membros dos Conselhos Tutelares, com eleição prevista para o dia 1º de outubro, deste ano. As diretrizes foram oficializadas através do ATO Nº 245/2023/PGJ, publicado na última quarta-feira (30/08).

Uma das iniciativas é a presença de Promotores de Justiça em plantão presencial durante o final de semana das eleições, fiscalizando e monitorando todo o pleito. Além disso, para facilitar a comunicação e fornecer apoio às Promotorias de Justiça, uma central de atendimento será disponibilizada em colaboração com a Ouvidoria-Geral do MPAM, incluindo o uso de aplicativos de mensagens.

Atuação do MPAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude (CAO-IJ), atuou ativamente, ao longo do ano de 2023, para garantir o bom andamento das eleições. Além das medidas mencionadas, o MPAM segue atuando na elaboração de reuniões de preparação para o processo eleitoral. A Instituição também buscou a cooperação da Justiça Eleitoral, tratou da cessão de urnas eletrônicas, promoveu uma ampla divulgação do pleito, cuidou da logística e da segurança, contando com a colaboração das forças policiais.

De acordo com a Coordenadora do CAO-IJ, Promotora de Justiça Romina Carmem Brito Carvalho, “o MPAM reafirma seu compromisso com a transparência e a proteção dos direitos da criança e do adolescente, garantindo que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorra de maneira justa e democrática”.

Com informações do MPAM