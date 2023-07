MPAM divulga local de provas do exame de seleção para residência profissional

A Comissão organizadora do I Exame de Seleção para o Programa de Residência Profissional do Ministério Público do Estado do Amazonas definiu o local de realização das provas marcadas para o próximo domingo (6/8). As provas objetiva e discursiva serão realizadas no Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga, localizado na Avenida Brasil, Compensa.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, trajado adequadamente, de posse do comprovante de inscrição encaminhado via e-mail aos inscritos e de documento original de identidade ou outro documento oficial com fotografia.

Os portões serão fechados às 7h45min, impreterivelmente.

Com informações do MPAM