MP defende negativa de autoria e réus são absolvidos pelo júri em Manaus

O Tribunal do Júri absolveu, na última semana de setembro, três réus acusados do homicídio de um assaltante, que foi linchado por populares durante uma tentativa de assalto na região central de Manaus.

Júri absolveu acusados de participar de assassinato de assaltante linchado

O juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus-AM, anunciou a decisão do Conselho de Sentença, formado por cinco homens e duas mulheres.

O Ministério Público se manifestou pela absolvição dos réus por negativa de autoria, já que não se poderia confirmar que os acusados tiveram participação decisiva na morte do assaltante. A defesa, por sua vez, também defendeu a tese de negativa de autoria e alegou que os réus estavam em casa no momento do homícidio.

Processo 0742437-29.2020.8.04.0001

Com informações do Conjur