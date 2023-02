Ministro do TST, proferiu aula magna na abertura do ano letivo da Escola Judicial do TRT-11

Com o tema “Direito do Trabalho: ano novo, novos desafios”, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Cláudio Mascarenhas Brandão, realizou a aula magna que abriu o ano letivo da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Ejud11). O evento ocorreu na sexta-feira (17), no Auditório do Fórum Trabalhista de Manaus.

Momentos antes de apresentar a aula magma, o ministro Cáudio Brandão fez questão de destacar a importância do evento da Ejud-11, marcando o retorno das atividades presenciais da escola. “A escola está abrindo suas portas para a comunidade interna e externa. Esse é um evento que reúne a comunidade em torno dos grandes temas do trabalho”, afirmou.

O ministro abordou questões vividas recentemente e que expõem as mudanças de paradigma das relações do trabalho, potencializadas e adiantadas com a pandemia da Covid-19. Entre essas questões, tratou sobre o teletrabalho, o chamado “home Office”, que traz discussões sobre a individualização e o isolamento nos ambientes privados. “O que seria da sociedade se não houvesse a interação e o aprendizado de vida? Não tivemos momento na história o que tivemos com a Covid19, o medo de sequer colocar a cara para fora da janela para não pegar a Covid”, disse.

Ainda sobre o teletrabalho, ele acrescentou questões relacionadas à vida privada versus ambiente de trabalho. “Será que está havendo mistura entre o ambiente do trabalho e o ambiente privado? Isso levanta pontos sobre a obrigação das conexões. Todos nós temos o direito de não querer estar conectados”, afirmou.

Abertura

Autoridades compuseram a mesa de honra do evento. Na abertura dos trabalhos da Ejud11, o presidente em exercício do TRT-11, desembargador Lairto José Veloso, destacou o aprendizado contínuo do Judiciário e a importância da Escola na formação de profissionais qualificados, refletindo na qualidade do trabalho do Tribunal. “O servidor modernizado e preparado traz benefícios para si e para a sociedade”, enfatizou.

A diretora da Ejud, desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, frisou que a escola trouxe para o evento palestrantes com temas que refletem o momento de transformação e modernização, comprovando que a instituição acompanha os movimentos da sociedade. “Nós trouxemos palestrantes de renome, com temas modernos, atuais e necessários”, destacou a magistrada.

Além das autoridades já citadas, também compuseram a mesa de honra do evento: a corregedora do TRT-11, desembargadora Joicilene Jerônimo Portela; a desembargadora do trabalho Francisca Rita Alencar Albuquerque; o vice-diretor da Ejud11, juiz do trabalho Igo Zany Nunes Corrêa, que apresentou o plano de gestão da Escola para o biênio 2022/2024; e o presidente da Amatra XI, Adelson Silva dos Santos.

Relações trabalhistas

O evento contou ainda com palestras que envolvem as relações trabalhistas na era da revolução digital e sobre os principais pilares da vida. Após a aula magna do ministro Cláudio Brandão, o juiz Bruno Alves Rodrigues, auxiliar de direção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat), apresentou o tema “A subordinação trabalhista na era da revolução tecnológica digital”.

Em sua palestra, o magistrado Bruno Rodrigues alertou que as transformações tecnológicas influenciam desde discussões sobre a democracia nas redes sociais, até as questões de consumo. “E no âmbito do Trabalho não é diferente. Nós temos hoje um diálogo mundial em relação à plataformização do trabalho humano, como os perfis de algoritmos e de inteligência artificial interfere na organização do trabalho”, salientou. O juiz também comentou sobre a importância do sistema de digitalização dos Tribunais de Justiça, o PJe, plataforma que está informatizando todos os processos e que, nas palavras do juiz, coloca o Judiciário brasileiro em papel de destaque no mundo.

Escritor, ex-juiz de Direito, ex-delegado da Polícia Civil, com mais de 1,6 milhões de seguidores nas redes sociais, o professor Samer Agi ministrou a palestra “Pilares da vida: sentimental, espiritual e financeiro”. Ele é autor de vários livros, dentre eles, “As cinco áreas da vida”, “Paixão pela Vitória”, “Conselhos do Doutor Miranda” e “#Focanatoga”.

Samer Agi destacou os pilares da vida que afetam aspectos do dia-a-dia das pessoas, podendo resultar em realização ou frustração. “É uma sobre como temos conduzido determinados aspectos da vida, que importância elas têm dado a esses pilares, quais são os propósitos e projetos nessas áreas da vida em especial”, adiantou momentos antes de proferir a palestra.

Ele acrescentou o reflexo desses pilares na vida profissional, já que boa parte das horas diárias das pessoas é vivida no ambiente de trabalho. “A vida é toda interligada. Então um mau momento sentimental, financeiro ou mesmo espiritual traz um impacto negativo na vida profissional. Por outro lado, se você vai bem nesses aspectos, isso conduz a uma maior motivação no campo profissional”, disse.

Precisão ao invés de pressa

“As pessoas não precisam ter pressa, elas precisam ter precisão”, afirmou Samir Age ao destacar a importância do planejamento para não agir imprudentemente. Segundo o palestrante, “a imprudência é a mãe da maioria dos nossos problemas”. Por conta disso, ele evidencia a importância de um tempo para a vida espiritual: “momentos de reflexão espiritual que podem ser um guia seguro para a tomada de decisões”.

Sobre a vida financeira, o palestrante lembrou que a maioria dos brasileiros não faz planejamento financeiro. “Quando você não tem meta, você vive a meta do outro”, alertou. Citando alguns exemplos, ele demonstrou que mesmo quem ganha acima da média, quando gasta impulsivamente e sem controle, não consegue manter rentabilidade sobre o que ganha. “Tenha uma segunda fonte de renda”, orienta. Com informações do TRT11