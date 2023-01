Militares cercam a Presidência da República, mas para proteger Luiz Inácio Lula da Silva

O Exército montou um acampamento no Palácio do Planalto. Dois ônibus do Batalhão da Guarda Presidencial, com tropa de choque e canil, desembarcaram na sede da Presidência, mas para proteção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dezenas de militares fazem a tropa de choque nessa proteção, depois da invasão e depredação promovidas por bolsonaristas radicais no último dia 8, no Distrito Federal.

Os militares instalaram camas móveis, galões de água e biombos, posicionaram equipamentos de proteção e mochilas no chão, todos acionados para a defesa do Estado Democrático de Direito e do chefe do Poder Executivo Federal. É uma resposta ao Capitólio Brasileiro. Lula se fortifica. Os militares reforçam a segurança para proteger invasões.