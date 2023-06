Médico que já foi preso por importunação sexual é denunciado novamente

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Centro, denunciou nessa quinta-feira (15/06), um médico que atuava na Coordenação de Emergência Regional do Centro do Rio (CER Centro) por violação sexual durante uma consulta. De acordo com a denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Sauvei Lai, o médico S.M.Y. (iniciais) tocou indevidamente partes íntimas de uma paciente durante um atendimento médico.

Os fatos ocorreram no dia 7 de novembro de 2022. Segundo a denúncia, ele abusou da relação de confiança entre médico e paciente, mandando a vítima levantar o vestido para em seguida apalpar seu glúteo e tocar seu ânus. Desconfortável, ela abaixou o vestido e procurou ajuda. Segundo a denúncia, o denunciado ainda importunou a vítima com questionamentos inapropriados e com cunho sexual.

O MPRJ ressalta na denúncia que o médico ostenta outras anotações por crime da mesma natureza e com o mesmo modus operandi. Ele inclusive foi condenado no processo nº 0423959-68.2016.8.19.0001, chegando a ser preso, mas foi solto durante a pandemia em razão de sua idade avançada, voltando a delinquir. Tais fatos, segundo a denúncia, indicam uma conduta criminosa habitual e reiterada. Ele responderá pelo crime de violação sexual mediante fraude.

Com informações do MPRJ