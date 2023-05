Marido que matou enfermeira é condenado a 15 anos de prisão

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca da Capital condenou nesta quinta-feira (18) um homem pelo assassinato de sua esposa, uma técnica de enfermagem do Hospital Universitário, em Florianópolis. O marido foi sentenciado a 15 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. A pena foi majorada pelo feminicídio. O acusado teve negado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a vítima desapareceu no fim do mês de março de 2022. O próprio agressor foi quem fez o boletim de ocorrência do desaparecimento da companheira. O corpo da técnica de enfermagem foi encontrado no dia 4 de abril, carbonizado, em uma área de mata no bairro Itacorubi. A vítima só pôde ser identificada pela análise da arcada dentária.

O crime foi cometido por ciúme do marido, porque a vítima teria dito que se encontraria com o ex-namorado. O agressor e a vítima viveram juntos por 10 anos e tiveram uma filha. A técnica de enfermagem também tinha outros dois filhos, de outro relacionamento. Ela chegou a registrar vários boletins de ocorrência contra o marido, mas não deu continuidade às queixas. O processo segue em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC