Malas trocadas: Brasileiras vão pedir indenização por prisão injusta na Alemanha

As brasileiras Jeanne Paolini e Kátyna Baía, presas na Alemanha após terem as malas trocadas por bagagens com drogas no Aeroporto de Guarulhos (SP), irão pedir indenização.

Jeanne e Kátyna foram detidas no aeroporto de Frankfurt e ficaram em celas separadas por mais de 1 mês. Segundo a advogada de defesa do casal, Luna Provázio, em entrevista ao UOL, a prisão das brasileiras ocorreu de forma indevida.

“No âmbito da Alemanha o fato de ter ocorrido uma prisão injusta e indevida, lá o estado, a justiça alemã, também irá responder pela reparação dos danos a prisão injusta”, explicou.

Conforme a advogada, o pedido de indenização será por danos morais, materiais e à saúde. “Todo esse processo vai incluir uma indenização no âmbito do poder judiciário do Brasil e do poder judiciário na Alemanha”, explicou Provázio.

Segundo a advogada, as brasileiras estão passando por tratamento psicológico e psiquiátrico e ainda não retornaram à rotina.