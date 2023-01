Liminar em Mandado de Segurança Criminal não se mantém quando cessa abuso a direito de acusado

A concessão de mandado de segurança em matéria criminal é possível havendo direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, com a demonstração plena do direito violado, mormente em liminar. Nesse sentido, a desembargadora Carla Maria dos Santos Reis concedeu liminarmente ordem para que Antônio Vieira tivesse direito à instrução criminal, negada, inicialmente, pelo juízo da 1ª Vecute, por entender que se utilizou de prova emprestada, mas sem condicionar o procedimento ao exercício do contraditório. Com a impetração da ordem e a determinação da sobrevinda de informações, o juízo indicou que havia determinado a audiência de interrogatório. No mérito, a ação foi indeferida, porque a nova deliberação do juízo coincidiu com o pedido do impetrante, no mérito.

Nas informações o juízo indicado como coator explicou que o uso da prova emprestada se fundamentou por entender ser dispensável a realização de provas testemunhais que haviam sido arroladas pelo Ministério Público em outro processo pelos mesmos fatos, motivos e pessoas envolvidas no processo que deu causa ao writ constitucional. Explicou, no entanto, que designou a audiência de interrogatório.

A pretensão do impetrante foi considerada prejudicada, pois a providência perseguida com a ação constitucional foi considerada alcançada com a designação do ato de interrogatório no juízo impetrado. “Assim, cessado o alegado vilipêndio ao direito líquido e certo do impetrante, com a devida designação da audiência de instrução e julgamento, é de rigor reconhecer a falta de interesse de agir na perspectiva interesse necessidade ante a perda superveniente do objeto”.

Mandados de Segurança, em matéria criminal, não cabem contra decisões das quais caibam recurso. No caso concreto, a ação foi ajuizado contra uma decisão interlocutória de natureza criminal não prevista como atacável por recurso em sentido estrito . Assim foi admitida como pertinente, com acolhida da liminar em seu nascedouro, observada, ao depois, a ausência de necessidade da manutenção da medida.

Processo nº 4008327-09.2022.8.04.0000

Leia a decisão: