Moraes atende a defesa de Torres, concede acesso a inquérito e determina data para interrogatório

O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu, em atenção à pedidos da defesa de Anderson Torres, investigado por ter concorrido para o cometimento de delitos, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais, ou por omissão, face a condição de nada ter feito em relação a providências sobre os atentados bolsonaristas, no último dia 8 de janeiro, o acesso ao inquérito, considerado sigiloso, mas determinando como obrigação, a manutenção do sigilo.

Determinou ainda, para garantir o tempo necessário à Defesa de Anderson Torres, para análise dos autos antes do interrogatório, que a data desse ato, pela Polícia Federal seja alterada. A Federal pretendia a ouvida de Torres no dia de hoje, 23 de janeiro. A data foi alterada por ordem de Moraes, que a fixou para o próximo dia 02 de fevereiro de 2023.