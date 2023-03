Lançado portal do comitê de gênero do Tribunal da 5ª região

Já está disponível, no site do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, uma área especial com toda as informações ligadas ao Comitê de Gênero da Justiça Federal da 5ª Região. O hotsite foi lançado no mês de março, em uma iniciativa alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

Na página, é possível acessar informações sobre a composição Comitê Regional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário; as Comissões de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios na 5ª Região; as principais decisões das Cortes Superiores sobre o tema; as legislações aplicadas; os principais documentos que envolvem o assunto, como o Protocolo com Perspectiva de Gênero do CNJ, cartilha e pesquisas; os vídeos dos eventos realizados; as notícias sobre o Prêmio Margarida de Equidade de Gênero; além de links úteis e contatos.

Para consultar o conteúdo, basta acessar o site do TRF5 e clicar na aba “Institucional”, no menu superior da tela, e depois clicar na área “Portal do Comitê de Gênero”.

Com informações do CNJ