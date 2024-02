Justiça do Trabalho intensifica iniciativa para redução do consumo de copos descartáveis

Promover uma cultura de sustentabilidade e de preservação dos recursos naturais faz parte das práticas da política de responsabilidade socioambiental da Justiça do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Com o slogan: “Beba mais água! adote um copo ou garrafinha, sua saúde e o meio ambiente agradecem”, a iniciativa promovida por meio do Subcomitê do Plano de Logística Sustentável do TRT-14, busca conscientizar para a importância da redução do consumo de copos descartáveis, e também estimular o aumento do consumo de água, tão importante para a saúde de todos.

Pode parecer pouco, mas essa simples mudança de hábito, de trocar o descartável por um utensílio próprio, como copos reutilizáveis ou garrafinhas, pode garantir grandes benefícios, ao longo do tempo, como a redução da geração de lixo e consequentemente a preservação dos ecossistemas.

A boa prática traz ainda benefícios para a saúde de magistrados(as), servidores(as), evitando possíveis doenças, causadas pelo contato com substância tóxica (estireno) presente nos copos descartáveis, e liberada quando em contato com bebidas quentes, como o café ou chá, por exemplo. Além desses benefícios, há ainda a redução de gastos públicos.

Economicidade

Levando em consideração que o tribunal possui mais de 700 servidores em seu quadro funcional, e que uma embalagem com 100 copos descartáveis custa em média R$4,65, se cada servidor utilizar um 1 copo descartável por dia trabalhado, serão mais de 180 mil copos utilizados e descartados em 260 dias. Um gasto anual de cerca de R$8 mil reais.

O presidente do TRT-14, o desembargador Osmar J. Barneze, destaca que muitos colaboradores do regional já fazem a sua parte. “Isso representa respeito com o dinheiro público, sem contar que a adoção de práticas sustentáveis como essa, ajudam a promover um mundo mais saudável e sustentável para todos”, enfatiza.

A Justiça do Trabalho convida todos a abraçarem a iniciativa e aderir ao uso de copos, canecas ou garrafinhas reutilizáveis na sua rotina de trabalho. O meio ambiente e a sua saúde agradecem.

Com informações do TRT-14