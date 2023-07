Justiça do Trabalho da 11ª Região realiza leilão de bens móveis avaliados em R$ 287,5 mil

Com bens móveis avaliados em R$ 287,5 mil, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realiza leilão no dia 17 de julho em modalidade exclusivamente eletrônico. De acordo com o edital publicado pela Seção de Hastas Públicas do TRT-11, serão levados a leilão 11 lotes de bens penhorados em processos trabalhistas. Itens diversos incluem veículos como um carro Saveiro e uma picape Hylux, peças de vestuário como calças jeans e vestidos, itens de escritório como mesas e cômodas, de construção civil como betoneira, expositores de restaurantes e outros como fornos industriais e aparelhos de ar condicionado. Até uma piscina de fibra e uma sauna estão entre os bens que serão leiloados.

Interessados poderão verificar as condições dos itens, antes do dia marcado para o leilão, visitando o local de armazenamento, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. Processos com execução no Amazonas têm os bens armazenados na Rodovia Manoel Urbano, nº 7, zona rural do município de Iranduba. O agendamento pode ser feito pelo telefone (92) 98159-7859. Processos com execução em Roraima têm os itens armazenados na Rua Três Marias, nº 139, bairro Raiar do Sol, em Boa Vista. O telefone é o mesmo número do Amazonas.

O edital pode também ser acessado no site do TRT-11 ,buscando em “serviços”, depois ‘leilão público” e em seguida “edital dos leilões unificados”.

Com informações do TRT11