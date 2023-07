Justiça do Rio decreta prisão preventiva de homem suspeito de matar mulher na frente dos filhos

Em audiência de custódia realizada no sábado (1º/7), a prisão em flagrante de Jackson dos Santos Fernandes foi convertida em preventiva. Ele é suspeito de matar a companheira a facadas. O crime teria acontecido na frente dos filhos do casal, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio.

Ana Clarice Graça da Silva, de 23 anos, foi atingida no pescoço e não resistiu aos ferimentos.

“Entendo como necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreta do delito, uma vez que este demonstrou ser detentor de personalidade extremamente perigosa e violenta, já que desferiu diversas facadas contra a sua companheira, que, em razão das lesões provocadas, veio a óbito ainda no local dos fatos, sem qualquer chance de ser socorrida. Além disso, extrai-se do procedimento que o crime fora praticado na frente dos filhos do casal, crianças pequenas, circunstância que torna ainda mais reprovável a conduta do custodiado”, ressalta a decisão.

Processo: 0077595-67.2023.8.19.0001

Com informações do TJ-RJ