Justiça do Rio autoriza João Fortes a contratar financiamento de R$ 160 milhões

A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro autorizou o Grupo João Fortes, que está em recuperação judicial, a contratar um empréstimo de R$ 160 milhões com um potencial investidor, cujo nome está sendo mantido em sigilo. A operação de crédito será feita na modalidade DIP (debtor in possession, ou devedor em posse, em tradução livre), que dá ao financiador prioridade no recebimento de valores

Os recursos, a serem liberados em até 48 meses, serão usados para a recomposição do capital de giro e a conclusão das obras dos empreendimentos residenciais Terramarine Icaraí Residence Club, em Niterói (RJ); Palms Recreio, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio; e Ocean Garden, em Cabo Frio (RJ). As construções estão paralisadas desde que o grupo entrou em crise.

Na decisão, o juiz Paulo Assed Estefan afirmou que “a retomada das obras permitirá não só a efetiva continuidade das atividades do grupo, como também a geração de empregos e, notadamente, uma solução jurídica aos adquirentes que aguardam o recebimento dos seus imóveis”. Tanto o administrador judicial quanto o Ministério Público se manifestaram favoravelmente à contratação.

Segundo o Grupo João Fortes, as garantias a serem ofertadas ao financiamento estão livres e desembaraçadas e recairão sobre unidades imobiliárias e recebíveis, de modo a não prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Esta é a segunda autorização para captação de financiamento na modalidade DIP concedida ao grupo. A primeira ocorreu em maio de 2021, quando foi permitida a contratação de um empréstimo de R$ 40 milhões com um fundo investidor.

Processo 0085645-87.2020.8.19.0001

Com informações do Conjur